Abschied nach 40 Jahren : Corina Reiter hängt ihre Fußballschuhe an den Nagel

Illingen Abschied nach 40 Jahren als Spielerin und Trainerin. Viele Wegbegleiter kamen am Sonntag zum Abschiedsspiel in Illingen.

Nach über 40 Jahren Fußball sowohl als Spielerin als auch als Trainerin hängt Corina Reiter ihre Fußballschuhe an den Nagel. Viele Wegbegleiter waren gekommen, um der beliebten Trainerin, die mit der Nummer 10 aufgelaufen ist, beim letzten Spiel für Illingen die Ehre zu erweisen. „Es gab nicht einen Tag, an dem nicht mit Spaß und Freude gearbeitet wurde“, fassten ihre Töchter Laura Alt und Larissa Reiter das Wirken ihrer Mutter, unter der sie seit 2001 in der neu gegründeten Mädchenmannschaft trainierten. „Durch ihre Handschrift wurden wir zu guten Fußballerinnen ausgebildet“, so die Zwillingsschwestern, die stolz auf das sind, was ihre Mutter geleistet hat.