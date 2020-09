Tollkirschen in Illingen : Die giftigen Früchtchen sind wieder da

Die Tollkirschen in Illingen. Foto: Anja Kernig

Illingen Comedy-Programm „Schöner w-ohne-n" mit den Tollkirschen in Illingen.

„Mundschutz aus. Wir sind eine soziale Gruppe unter zehn Personen.“ Genaugenommen waren es sechs Damen, die die Bühne der Illipse am Samstagabend unter Starkstrom setzten. Es wurde auch allerhöchste Zeit – nach einem halben Jahr coronabedingter Abstinenz der giftigen Früchtchen. Viele Auftritte mit dem neuen Programm „Schöner w-ohne-n“ waren schon geplatzt. Umso motivierter ging die Kabarett-Gruppe in Illingen an den Start.

Also theoretisch: Denn für die zentrale Protagonistin (Heidi Müller) ist gerade Schluss mit lustig. Ihr Mann hat sie für eine Jüngere verlassen, deprimiert und lustlos bezieht sie ihr neues Heim: 3 Zimmer Küche Bad. Zum Glück helfen die Freundinnen beim Umzug mit – jedoch eine spezieller als die andere. Hier Lara Croft im Blaumann (Walburga Klein), patent und leicht übergriffig mit ihren spontanen Bauvorhaben wie etwa mal eben schnell ein Panoramafenster in die Wand einziehen zu wollen, dort die obligatorische Eso-Öko-Tante (Stephanie Albrecht) auf dem „Weniger ist mehr“-und „Noch weniger ist noch mehr“-Trip, die mit Ratgeberliteratur um sich wirft. Dazu kommt die leicht autistische, analytische Schwester (Margit Schillo) mit dem Filmzitate-Tick, die Nachbarin (Christel Goergen), ein fleischgewordenes Hausfrauen-Klischee, und die mannstolle Singelfrau mit dem Handtaschenwunder (Marliese Wolter). In den unendlichen Weiten ihres Shoppers finden sich nicht nur ein Souvenir-Backstein – „Muscheln hat jeder“ – oder ein Hackebeil zur Selbstverteidigung – „Pfefferspray war aus“ – sondern auch ein Kleiderschrank zum Zusammenschrauben. Was sofort realisiert wird, lautet doch das Motto: „Wir bauen dich auf und auch dein Mobiliar.“

Über das Thema entrümpeln und Ballast abwerfen landete man zwangsläufig bei den Ehepartnern. Die werden zu einer echten Landplage, wenn sie in Ruhestand gehen. „Er holt halt Platz weg“, ist da noch das geringste Problem. „Du musst ihn beschäftigen“, lautete das Patentrezept der Leidensgenossinnen. Und wenn man den Göttergatten mit selbstgebastelten Schneidebrettchen auf sämtliche Weihnachtsmärkte der weiteren Umgebung schickt, Hauptsache, „er is aus die Fieß“. Zwischendurch wurde fleißig gesungen, wozu man Schlager-Oldies wie „Thank you for the music“ (Abba) oder Disney-Hits a la „Märchen schreibt die Zeit“ (Die Schöne und das Biest) kongenial umtextete. Zum Running Gag mutiert der durch Mark und Bein gehende „Heeeelmut“-Ruf der Nachbarin. Gern merken wird man sich sicher auch die geniale Definition einer negativen Zahl: „Wenn fünf Leute in den Bus ein- und acht Leute aussteigen, müssen noch mal drei einsteigen, damit der Bus leer ist.“