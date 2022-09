Aktionen zum Clean-up-Day : Umweltaktivisten unterwegs in Illingen

Illingen Die Umweltaktivisten Volker Wieland (bekannt als Barfußgeher) und der Illinger Bürger Arno Meyer, der täglich Müll einsammelt, den andere Leute achtlos wegwerfen, machten im Zuge der Europäischen Mobilitätswoche und zum World Cleanup Day auf dem neu angelegten Freigelände vor der Brauturmgalerie auf sich und ihre Intentionen unter dem Motto „Fuß-Verkehr ist Basis-Mobilität für alle Menschen“ aufmerksam.

Nach und nach würden diese giftigen Stoffe in die Umwelt abgegeben, wenn weggeworfene Kippen auf dem Boden liegen und durch Regenwasser ausgespült werden. „Zwischen 35 000 und 40 000 Zigarettenkippen landen in der Gemeinde Illingen pro Tag in der Umwelt. Dazu unzählige andere Müllstücke“, so Meyer. Probleme mit Kippen verursachen auch die Mülleimer auf den neu angelegten Wasserterrassen. In dem Mülleimer ist zwar eine kleine Vorrichtung, um Kippen zu entsorgen, die sei aber regendurchlässig, und somit würden die Giftstoffe aus Zigarettenkippen in den Boden und ins Wasser entlassen. „Gerade hier an den Wasserterrassen spielen Kinder gerne barfuß im Wasser“, gibt Meyer zu bedenken. Die ersten Verfärbungen durch nass gewordene Kippenstummel sind schon auf dem neuen Fußboden zu sehen, kritisiert der Umweltaktivist, der unermüdlich gegen den Müll im Einsatz ist. Er war mit weiteren fünf Leuten am World Cleanup Day zwischen Illingen und Uchtelfangen unterwegs.„Die Gemeinde hatte uns eine Straßensperre eingerichtet, so dass wir sicher sammeln konnten“, freute sich der Team-Sprecher.