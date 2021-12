Christbaumverkauf in Illingen : Christbäume aus dem Wustweiler Wald

Wustweiler Nachdem vor mehr als 15 Jahren der letzte Christbaum aus dem Waldrevier am alten Forsthaus in Wustweiler verkauft wurde, ließ Revierförster Ingo Piechotta diese Tradition vor zwei Jahren wiederaufleben.

Auf dem Hof in der Illinger Straße 57 in Wustweiler (ehemals Pinke Werner) bietet Revierförster Piechotta am Freitag, 17. Dezember, und Samstag, 18. Dezember, ab 8.30 Uhr bis 17 Uhr Edeltannen zum Verkauf an. Die Nordmann- und Grandistannen stammen aus Weihnachtsbaumkulturen des Forstrevieres Wustweiler. Auf Wunsch werden die Bäume eingenetzt. Die Tannen wachsen rund zehn Jahre in der Kultur. Sie werden nie mit Chemikalien behandelt; die Begleitwuchsregulierung erfolgt durch drei- bis viermalige Mahd im Jahr, so dass sich auf den nicht von den Bäumchen überschatteten Zwischenfeldern vielfältige Blühwiesen entwickeln können. Der Erlös aus dem Christbaumverkauf kommt der Wiederaufforstung und Pflege des heimischen Waldes zu Gute.