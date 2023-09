Kritik an SPD-Bildungspolitik CDU Saar fordert – „Wer in die Grundschule kommt, muss Deutsch können“

Jedes vierte Kind in der vierten Klasse in Deutschland kann nicht richtig lesen. Das hat die internationale Grundschul-Lese-Untersuchung (Iglu) gezeigt, die das Institut für Schulentwicklungsforschung an der TU Dortmund durchgeführt hat. Die CDU Saar fordert daher für Kinder mit mangelnden Deutschkenntnissen flächendeckende Sprachkurse schon vor der Einschulung.

Foto: dpa/Sebastian Gollnow