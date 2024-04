Debatte über Haushalt CDU in Illingen: Schwimmbäder nicht in Frage stellen

„Der diesjährige Haushalt ist wegweisend, denn er gibt die Marschrichtung für die kommenden Jahre vor.“ Mit diesen Worten eröffnete der Illinger Bürgermeister Andreas Hübgen (CDU) seine Haushaltsrede in der Sitzung des Gemeinderates am Donnerstagabend (wir haben berichtet). Steigende Energiekosten, eine weiter steigende Kreisumlage und steigende Personalkosten seien enorm belastend, merkte Hübgen an, hinzu kämen immer weitere Aufgaben, die durch Bund und Land an die Kommunen delegiert, allerdings nicht oder nur teilweise refinanziert würden.