Der Illtaler soll aufgestockt werden : CDU-Initiative für Einzelhandel

Illingen Die CDU-Gemeinderatsfraktion will (ähnlich wie Markus Hoffeld in Merzig) den Illinger Einzelhandel und die Gastronomie gezielt unterstützen. Sie hat dem Gemeinderat einen Antrag vorgelegt, wonach in Verbindung mit dem Illtaler als einem bewährten Instrument, Handel und Gastronomie in allen Ortsteilen geholfen werden soll.