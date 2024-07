Fest in Illingen Zum 50. Mal steigt das Burg- und Weiherfest

Großer Beliebtheit erfreute sich bereits in der Vergangenheit der Sonntag, weil er als Familientag deklariert war und auch für Familien und Kinder einiges geboten hatte. So auch im Jubiläumsjahr. Bereits um 11 Uhr bevölkern 30 verschiedene Händler das Areal und präsentieren Kunst an der Burg. Um 14 Uhr haben Kinder Gelegenheit bei einem Flohmarkt, das zu verkaufen, was in ihren Kinderzimmern nicht mehr gebraucht wird. Gleichzeitig eröffnen THW und DRK hinter dem Burgviereck ihre Spielmeile. Musikalisch unterhält ab 17 Uhr im Burgviereck die The RNC Band und ab 18 Uhr auf der Hauptbühne die Band Changes. Eigens für die Jubiläumsausgabe gibt es eine Verlosung. Die Auslosung erfolgt um 16 Uhr auf der Hauptbühne. Zu gewinnen gibt es als Hauptpreis eine Ballonfahrt.