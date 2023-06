Burg- und Weiherfest Illingen Kultur und Kulinarisches an der Burg

Zum 49. Mal findet das Illinger Burg- und Weiherfest statt – „und dieses Jahr starten wir wieder so richtig durch: Drei Tage wird im Burgpark wieder gefeiert, gelacht und getanzt“, wie es in der Ankündigung des Illinger Kulturamtes heißt. Zwischen Freitag, 30. Juni, und Sonntag, 2. Juli, verwandelt sich der Burgplatz in Illingen endlich wieder in einen Ort, an dem gefeiert, gelacht und getanzt wird.