Karten im Vorverkauf Mando Diao kommt zum Burg-Open-Air in Illingen

Während aktuell die Konzerte nach drinnen gewandert sind, können sich Musikfans aber bereits auf die nächste Open-Air-Saison freuen. So bastelt auch Tom Schwarz, Inhaber von Car Concerts, fließig am Line-up für das Burg-Open-Air 2024 in Illingen. Drei Termine stehen bereits fest: So tritt Dieter Bohlen am Mittwoch, 14. August, die Band In Extremo am Freitag, 16. August sowie die Formation Blind Guardian am Sonntag, 18. August, auf. Damit nicht genug.