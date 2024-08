Burg-Open-Air in Illingen „Geile Zeit“ mit den Bands Juli und Söhne Mannheims (mit Fotos)

Illingen · Geschätzt 1500 Besucher kommen am Donnerstag zum Deutsch-Pop-Tag in der Burg-Open-Air-Reihe in Illingen. Bei bestem Wetter gibt es etwa fünf Stunden Live-Musik.

16.08.2024 , 14:34 Uhr

Juli feiert mit den Fans im August 37 Bilder Foto: Evelyn Schneider