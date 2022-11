Nächster Künstler für die Open-Air-Reihe 2023 bekannt : Ben Zucker feiert das „Beste aus fünf Jahren“ in Illingen

Illingen Das Open-Air-Konzert des Sängers ist für Mittwoch, 16. August, terminiert. Die Tickets dafür gibt es ab morgen (11 Uhr).

Es füllt sich – das Line-up für das mehrtägige Burg-Open-Air 2023 in Illingen. Veranstalter Tom Schwarz von Car-Concerts hat nun den dritten Künstlernamen bekannt gegeben: Ben Zucker. Der Sänger tritt am Mittwoch, 16. August, ab 19.30 Uhr auf dem Vorplatz der Burg Kerpen auf. Dann wird er live das „Beste aus fünf Jahren“ präsentieren – so das Motto des Auftritts.

Ben Zucker ist bekannt für Hits wie „Wer sagt das?!“, „Guten Morgen Welt“, „Wieder zurück“ und „Was für eine geile Zeit“. Seine bisherige Karriere in Zahlen hat ein Tour-Sprecher parat: mehrfache Top-1-Platzierungen in den deutschen Album-Charts, ein wahrer Edelmetall-Regen für mehr als 750 000 verkaufte Tonträger, fast 500 Millionen Streams und restlos ausverkaufte Tourneen.

Auch die Band Guano Apes ist beim Burg-Open-Air in Illingen am Start

Nächster Konzerttermin ist fix : Auch die Band Guano Apes ist beim Burg-Open-Air in Illingen am Start

Zwei weitere Konzerte in der Burg-Open-Air-Reihe sind bereits fix. So tritt am Donnerstag, 17. August, 19.30 Uhr, Niedeckens BAP auf und einen Tag später am Freitag, 18. August, 20 Uhr, rockt die Band Guano Apes die Bühne. Es bleibt spannend, welche weiteren Acts an den Start gehen werden ...