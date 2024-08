So war der Auftritt von Mando Diao Burg-Open-Air in Illingen: Begeisterung und große Pläne nach erfolgreichem Festival

Gitarrenduell, Tanzeinlagen mit betontem Hüftschwung und der Flirt mit dem Publikum: Neben der Musik setzte die schwedische Band Mando Diao bei ihrem Auftritt beim Burg-Open-Air in Illingen auch auf Show-Effekte. Ein ums andere Mal verließ Sänger Björn Dixgård am Samstagabend die Bühne, um dem Publikum näher zu sein. Dabei gab es den einen oder anderen Plausch mit Fans in der ersten Reihe, wobei er bevorzugt die „Ladies“ ansprach. Doch Dixgård machte deutlich: Mit der Ansprache „Baby“ meine er alle Zuschauer. „We love you all“ („Wir lieben euch alle“) beteuerte er.