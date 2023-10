Andreas Hübgen verrät Pläne 45 Millionen Investition – das will der neue Bürgermeister von Illingen anpacken

Neben dem 2018 eingeweihten THW-Gebäude in der Industriestraße soll eines der beiden Feuerwehrgerätehäuser gebaut werden. Dem neuen Illinger Bürgermeister Hübgen schwebt vor, in Zukunft die Katastrophen- und Rettungskräfte der Gemeinde an diesem Ort bündeln.

Foto: Heike Jungmann