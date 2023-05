Begegnung initiieren Das „Wir“ stand im Mittelpunkt in Uchtelfangen

Die Mitglieder des Ortsrates hatten zu einem Bürgerempfang eingeladen, „um Begegnung zu initiieren“, erklärte Ortsvorsteher Stefan Maas. „Wir wollen das Wir in den Mittelpunkt dieses Abends stellen“, so der Ortsvorsteher. Im Fokus standen aber auch verdiente Bürger – und Nachwuchs-Wissenschaftler, welche die vierte Klasse der Grundschule besuchen. Stefan Rossi, Ole und Nils Herberz siegten nämlich in der Sparte Technik bei „Jugend forscht – Schüler experimentieren.“ Die Initialzündung für ihre Experimentierfreude ging von einer Thermoskanne aus. Die hatte nämlich Stefan, gefüllt mit heißem Früchtetee, mit in die Schule gebracht. Er konnte sie gar nicht trinken, weil der Tee einfach nicht kalt wurde. „Das wollte Stefan dann genauer wissen und austesten, wie lange Thermoskannen Flüssigkeiten warmhalten. Stefan hat dann Ole und mich zur Unterstützung geholt“, erzählte Nils die Geschichte und ergänzte, dass auch mit kalten Flüssigkeiten ausgetestet wurde, welche Kanne am längsten die Kälte speichert. Das Ganze wurde von den Jungs nicht nur beobachtet, sondern auch ausgewertet und in Diagrammen dargestellt.