Ortsrat Wustweiler Brandschutz für die Seelbachhalle

Der Brandschutz in Versammlungsstätten ist von entscheidender Bedeutung, um die Sicherheit von Menschen bei Veranstaltungen zu gewährleisten und potenzielle Brandgefahren zu minimieren. Wenn die Auflagen aber dann dazu führen, dass das Vereinsleben in einem Ort ausgebremst wird, setzen sich Bürger mit Nachdruck dafür ein, dass die Auflagen, welche von der Unteren Bauaufsicht des Landkreises (UBA) gemacht wurden, endlich in Angriff genommen werden.