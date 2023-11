Wirt Jürgen Klos hat sein Lokal phantasievoll dekoriert Im Schnick Schnack hängt der Himmel voller Geigen

Ein strammes Programm für Jürgen Klos und sein kleines Team, das er liebend gern durch ein paar Servicekräfte erweitern würde. Er selbst hat die Gastronomie von der Pike auf gelernt. Nach der Schule absolvierte er eine Ausbildung zum Koch und machte sich mit 21 das erste Mal selbstständig. „Mit dem Hully Gully Pub in Merchweiler“, erinnert sich Jürgen Klos an die frühen Jahre. Dann folgten 18 Jahre in einem Restaurant in Baden-Baden. Da das Gebäude verkauft wurde, kam Jürgen Klos zurück ins Saarland und arbeitete viele Jahre in einem Betrieb in Illingen. Den Gedanken, sich noch einmal selbstständig zu machen, hatte er weit von sich geschoben. Um dann im März 2020 das Schnick Schnack in Merchweiler zu eröffnen. Drei Wochen später war schon wieder Schluss als Folge der Corona-Pandemie.