Laxem-Kochen in Illingen Am Laxem-Feuer braucht es Geduld

Herbstzeit ist auch die Zeit, in der die Mitglieder des Stobbeclubs den typisch saarländischen süßen Gaumenschmaus herstellen. Bis der Laxem allerdings in die Gläser abgefüllt werden kann, gibt es viel zu tun. An fleißigen Händen fehlt es dabei nicht. Da die Räume des Gasthaues Kersche, in denen all die Jahre das Laxemkochen stattfand, nicht mehr zur Verfügung standen, weil mittlerweile Jürgen Klos dort das Restaurant Schnick Schnack eröffnet hat, musste sich der Verein ein neues Quartier für die Laxemaktion suchen.