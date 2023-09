Blick hinter die Kulissen Vom Baum in die Flasche – so entsteht in einer Kelterei in Hüttigweiler Apfelsaft

Es ist ordentlich warm in den Räumen des Obst- und Gartenbauvereins Hüttigweiler. Kelterwart Rudolf Schumacher und Roland Jochum sind gerade dabei, die riesigen Fässer und die Abfüllanlage mit heißem Wasser zu schrubben, bevor an diesem Samstag die Keltersaison mit der ersten Annahme der Äpfel beginnt. Zweimal im Jahr erfolge eine Art Grundreinigung der Anlage, erklärt Kelterwart Schumacher, jeweils vor und nach der Saison. „Das bedeutet etwa zwei bis drei Tage Arbeit hier an der Anlage, bevor wir am Samstag die Äpfel annehmen. Hinzu kommt noch einiges, was an Logistik zu erledigen ist, vor allem am Computer“, weiß Schumacher. 120 Mitglieder zählt der Verein, sechs bis sieben von ihnen bilden den engen Helferkreis.