VdK Illingen : Berthold Naumann für 40 Jahre geehrt

Illingen Bei der Weihnachtsfeier des VdK-Ortsverbandes Illingen im Gasthaus Kersche sind Herbert Glössner und Berthold Naumann für 40 Jahre Mitgliedschaft im VdK geehrt worden, wie eine Sprecherin des VdK mitteilt.

