Traditionsgebäck zur Fastnacht Berliner zu Hause backen – mit diesen Tipps vom Bäckermeister gelingt es

Genüsslich beißt Sebastian Schaefer in den noch warmen Berliner. So, sagt er, mag er das traditionelle Gebäck am liebsten. „Wenn der Berliner ganz frisch und noch warm ist, dann gibt es für mich nicht besseres“, schwärmt der Bäcker- und Konditormeister in seiner Backstube in Welschbach. Am liebsten, sagt der 44 Jahre alte geschäftsführende Gesellschafter des Familienbetriebs, genießt er den luftigen, noch warmen Hefeteig in Kombination mit kaltem Pflaumenmus. „Früher gab es die Berliner fast ausschließlich mit Pflaumenmus, später kamen dann andere Füllungen, wie etwa bei uns die Himbeer-Johannisbeer Marmelade hinzu.“