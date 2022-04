Benefizkonzert in Illingen : Benefiz-Rockkonzert mit der Pete Miller Band

Benefizkonzert in Illingen

Illingen Benefizkonzert mit der Pete Miller-Band zugunsten der Ukraine-Hilfe am 9. April in der Illipse.

Mit einem Benefizkonzert möchten die Pete Miller Band und die Gemeinde Illingen einen kleinen Beitrag zur Unterstützung der ukrainischen Bevölkerung leisten und zugleich dem hiesigen Publikum trotz düsterem Anlass ein wenig Freude und Abwechslung durch Musik bereiten, teilt das Kulturamt Illingen mit. Am Samstag, 9. April, 19.30 Uhr, heißt es beim Benefizkonzert in der Illipse „We stand with Ukraine“.