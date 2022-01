Belohnung : Hohe Belohnung ausgesetzt

1000 Euro Belohnung setzen der Ortsrat Hüttigweiler, die Gemeinde Illingen und der Betreiber der Illinger Brauturmgalerie für Hinweise zu den Schmierereien an der Hüttigweiler Illtalhalle und der Brauturmgalerie aus.

Die Schmierereien wurden in der Vorwoche von einem oder mehreren Unbekannten angebracht (wir berichteten). Wie der Ortsvorsteher von Hüttigweiler, Guido Jost, mitteilt, belaufen sich die Kosten für die Renovierung der Illtahalle nach einer ersten Schätzung auf rund 40 000 Euro. „Wer immer dafür verantwortlich ist, er sollte bedenken, dass hier ein Schaden angerichtet wurde, für den er oder seine Eltern viel zahlen müssen“, so Jost. Zwar wisse er, dass eine Videoüberwachung rechtlich schwierig sei, aber anders werde man dieser Form des Vandalismus kaum Herr, so Jost. pra/Foto: Guido jost