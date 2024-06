Abhängig vom Wetter Illingen: 18 Monate nach Baustillstand geht es weiter

Anlieger und Bürger wird es freuen. Endlich nach achtzehn Monaten Baustillstand geht es weiter mit den Arbeiten auf dem Dach der Tiefgarage in der Ortsmitte. Damals wurde bei Probebohrungen festgestellt, dass der Untergrund sich in einem desolaten Zustand befindet und eine Abdichtung notwendig ist. Bürgermeister Andreas Hübgen informierte bei einem Gespräch mit der SZ an der Baustelle, dass zwar verschiedene Angebote für die Sanierung eingeholt wurden. Die Kosten für diese Maßnahme wären allerdings im Haushalt nicht darstellbar gewesen. Jetzt werden die Vorarbeiten mit eigenem Fachpersonal des Bauhofes durchgeführt.