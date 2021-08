Basketball-Oberliga : Plötzlich Oberligist: Premiere für TVI-Frauen

Zwei Siege hatten die Basketballerinnen vom TV Illingen gefeiert, bevor die letzte Saison in der Landesliga schon wieder vorbei war. Weil die Erfolge turmhoch ausgefallen waren, standen die Vikingerinnen in der Tabelle zum Zeitpunkt des Abbruchs ganz vorne. Was das Team damals noch nicht wusste: Dadurch dürfen sie in der kommenden Saison nach 30 Jahren erstmals in der Oberliga an den Start gehen. Foto: TV Illingen

Illingen Die Basketballerinnen der „Vikings“ des TV Illingen spielen kommende Saison erstmals in der Oberliga. Nach dem Abbruch der letzten Saison wurde der TVI als Landesliga-Tabellenführer der Aufstieg angeboten. Den nahm der Club an. Mit vier Neuzugängen will Illingen nun den Ligaverbleib schaffen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Philipp Semmler

Die Corona-Pandemie sorgt im Sport für manches Kuriosum. Eines davon: Den Basketballerinnen der TV Illingen „Vikings“ reichten zwei deutliche Siege in der Saison 2020/2021 zum Aufstieg in die Oberliga. Denn kurz nachdem die Runde im der Landesliga angelaufen war, war sie auch schon wieder vorbei. Zum Zeitpunkt des Abbruchs nach zwei Spieltagen stand das Illinger Team um Trainer Alexander Wahl an der Tabellenspitze.

Und nach den Regularien des Basketballverbands Saar (BVS) erwarben sich die Vikingerinnen damit das Aufstiegsrecht in die Oberliga. In der Spielklasse gehen auch die Männer des Vereins an den Start. Die TVI-Frauen wurden von der Aufstiegsanfrage der Spielleitung zwar „ein wenig überrumpelt“. Doch nach Beratungen in der Mannschaft fiel die Entscheidung: Die Illingerinnen werden das Abenteuer Oberliga angehen. „Es ist ein großer Schritt von der Landes- in die Oberliga. Aber das Team hat sich nach reiflicher Überlegung entschieden, dort zu spielen. Es will die Herausforderung annehmen“, berichtet TV-Abteilungsleiter Sebastian Noss. „Noch wissen wir nicht, ob wir spielerisch mithalten können, aber wir werden alles versuchen“, kündigt auch Spielführerin Gloria Castillo an.

Info Basketballcamp für Kids beim TV Illingen Der TV Illingen bietet am 26. und 27. August ein Basketball-Minicamp für Kinder der Jahrgänge 2011 bis 2015 an. Von zehn bis 13 Uhr können Interessierte in der Sporthalle am Hallenbad in Illingen ausprobieren, ob Basketball eine Sportart ist, die ihnen gefällt. Anmeldungen bei Gloria Castillo unter Tel. (01 73) 32 46 940.

Die Saison beginnt für Illingen am 19. September mit einem Auswärtsspiel bei den „Diamonds“ der SG Saarlouis-Dillingen. Sechs Tage danach steht dann das erste Heimspiel gegen die DJK/MJC Trier II an. Seit rund sechs Wochen befindet sich das Team von Trainer Wahl in der Vorbereitung auf die Runde. Mit dabei sind auch vier Neuzugänge: Antonia Fremdling, Juliane Peters, Nova Malone und Jule Maurer. Fremdling ging schon einmal für die Vikings auf Korbjagd, nach zweijähriger Pause kehrt sie nun zurück. Die 25-Jährige war in der Saison 2017/2018 Top-Punktejägerin der Vikings. Juliane Peters ist 19 Jahre alt und wird mit einem Zweitspielrecht für Illingen aufs Feld gehen. Daneben spielt sie weiter für ihren Heimatclub TuS Herrensohr.

Mit Zweitspielrecht wird auch das Eigengewächs Nova Malone, die bald 16. Geburtstag feiert, ausgestattet. Sie wird kommende Saison neben Einsätzen in der Jugend-Bundesliga für die Saarlouis Royals auch Spiele für den TVI bestreiten. Aus der eigenen zweiten Mannschaft rückt die 17 Jahre alte Jule Maurer ins Oberliga-Team auf. Abgänge gibt es keine. Saisonziel der Illinger Frauen in ihrer Premierensaison in der Oberliga ist der Klassenverbleib.

Seit einigen Wochen befindet sich auch das Illinger Herren-Oberliga-Team in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Die Mannschaft von Trainer Jens Rückert hat dabei schon drei Testspiele absolviert: Im ersten gab es eine knappe 53:54-Niederlage gegen den ambitionierten Landesligisten VT Zweibrücken. Besser präsentierten sich die Vikings im zweiten Spiel: Da gab es einen 96:68-Erfolg gegen die SG Saarlouis-Dillingen II (ebenfalls Landesliga). Auch gegen den Ligakonkurrenten TuS Endsorf Energy feierten die Illinger einen Sieg (82:74).

„Bei den Herren gehen wir in nahezu derselben personellen Besetzung wie vergangene Saison in die Runde“, berichtet Noss. Externe Zu- oder Abgänge gab es keine. Mit Simon Mohr wurde aber ein 15-jähriger Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in den Oberliga-Kader „befördert.“ Mohr konnte bislang in den Übungseinheiten überzeugen. „Mit seiner starken Defensivarbeit hat er dem ein oder anderen Herren schon ein wenig den Spaß am Abschlussspiel im Training genommen“, erklärt Noss lachend.

Juliane Peters (19) spielt mit einem Zweitspielrecht sowohl für den TV Illingen als auch den TuS Herrensohr. Foto: TV Illingen

Aus der eigenen zweiten Mannschaft rückt die erst 17 Jahre alte Jule Maurer ins Oberliga-Team auf. Foto: TV Illingen/TV illingen

Die 25 Jahre alte Antonia Fremdling ist nach zwei Jahren wieder zum TV Illingen zurückgekehrt. Foto: TV Illingen