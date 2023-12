Basketball-Oberliga Dreier in letzter Minute kostet den Sieg

Die Oberliga-Basketballer des TV Illingen haben sich mit ihrer dritten Niederlage in Folge in die kurze Weihnachtspause bis Mitte Januar verabschiedet: Beim Tabellenzweiten 1. FC Kaiserslautern lagen die Vikings am Samstag über den Großteil der Spielzeit hinweg vorne und durften lange auf eine Überraschung bei den favorisierten Pfälzern hoffen. Am Ende kassierten sie mit 61:66 (34:30) aber ihre siebte Saisonniederlage und beenden das erste Oberliga-Halbjahr mit fünf Siegen auf dem siebten Platz.