Basketball Ohne den Anführer in die stärkste Liga

Hinter den Korbjägern des TV Illingen liegt eine erfolgreiche Saison. Die sogenannten Vikings mischten in der Basketball-Oberliga lange Zeit ganz vorne mit. Erst im Endspurt ging ihnen die Puste aus. Am Ende reichte es zu Platz sechs, den Trainer Jens Rückert in dieser Saison zu gerne wiederholen würde. „Wir wollen an die Leistung der Vorsaison anknüpfen“, gibt er als Marschroute aus.