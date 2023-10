Anfang in der Judengasse Barmer-Geschäftsstelle feiert 50 Jahre

Illingen · Die Geschäftsstelle der Barmer in Illingen ist am 1. Oktober 50 Jahre alt geworden. Ulrich Jene, Regionalgeschäftsführer in Illingen: „Das zurückliegende halbe Jahrhundert war geprägt von immer schneller vonstatten gehenden Veränderungen im Gesundheitswesen, bei denen wir unseren Versicherten, aber auch den Unternehmen in der Region stets mit Rat und Tat zur Seite standen.“ Von der Geschäftsstelle in der Illinger Brauturm Galerie betreut die Barmer rund 15 000 Versicherte in den Landkreisen Neunkirchen, Saarlouis und St. Wendel sowie im Regionalverband Saarbrücken, wie es in einer Pressemitteilung der Barmer weiter heißt.

Barmer-Hauptgeschäftsführer Guido Ernst (links), Mitarbeiterin Jeanette Seibüchler und Regionalgeschäftsführer Ulrich Jene freuen sich über das 50-jährige Bestehen der Geschäftsstelle in Illingen. Foto: Barmer/Wolff​