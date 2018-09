Autoknacker stehlen Handy, Geld und Pässe

Von drei Autoaufbrüchen am Freitagnachmittag spricht die Illinger Polizei. Die Taten ereigneten sich zwischen 15.30 Uhr und 17.15 Uhr. In der Illinger Poststraße haben die Täter an einem Opel Astra die Seitenscheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Sie stahlen ein Handy Samsung A 3 aus der Mittelkonsole.

In der Rathausstraße traf es einen Ford Fiesta. An diesem Auto schlugen die Unbekannten die Scheibe der Fahrertür sowie die Scheibe der Beifahrertür ein. Sie durchsuchten den Wagen. Entwendet wurde letzten Endes nichts. Schließlich kam es zu einem weiteren Fall in der Görlitzer Straße. An einem Toyota Verso wurde die Seitenscheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen. Anschließend wurden aus einer Damenhandtasche, die auf dem Beifahrersitz lag, ein Geldbeutel sowie zwei Reisepässe entwendet. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, keine Taschen oder sonstige Wertgegenstände offen in unbeaufsichtigt abgestellten Fahrzeugen zu hinterlassen.

Hinweise an die Polizei Illingen unter Tel (0 88 24) 92 40.