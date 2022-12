Alex-Deutsch-Schule Wellesweiler – „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“ : Besuch Ausstellung in Illingen: Auf den Spuren jüdischer Geschichte

Rund 30 Plakate informieren die jungen Besucher über das wechselhafte Schicksal Illinger Juden vom Mittelalter bis zur Neuzeit. Foto: Picasa

Illingen/Wellesweiler Alex-Deutsch-Schüler besuchen Ausstellung „Juden in Illingen“ auf Einladung des Arbeiter-Samariter-Bundes Illingen. Nach der Plakat-Schau führte ein Rundgang zu Relikten und Denkmälern einer gewaltsam ausgelöschten Kultur.

Wenige Tage vor Weihnachten folgte die Arbeitsgemeinschaft „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“ der Einladung des Arbeiter-Samariter-Bundes Illingen. Nach Besichtigung der Plakatausstellung „Juden in Illingen“ führte ein Rundgang im Ort zu Relikten und Denkmälern einer gewaltsam ausgelöschten Kultur, wie es in einer Pressemitteilung der Alex-Deutsch-Gemeinschaftsschule Wellesweiler weiter heißt.

Stellenweise war es eine schwere Kost bei ungewöhnlich kalter Witterung und in einer Zeit, die eigentlich der Vorfreude auf das Fest der Liebe gewidmet sein sollte. „Aber auch in dieser besinnlichen Zeit nagen zerstörerische Kräfte unentwegt an Frieden und Demokratie“, mahnte die zweite Vorsitzende Katharina Meßinger mit Blick auf die jüngsten Geschehnisse rund um die sogenannte Reichsbürgerszene. Wachsam müsse man sein und die historischen Zusammenhänge kennen, um fremdenfeindlicher, diskriminierender und antisemitischer Gesinnung im eigenen sozialen Umfeld wirksam begegnen zu können und damit einen wichtigen Beitrag zum Schutz der demokratischen Grundordnung zu leisten. Wozu Verschwörungstheorien, Propaganda und ein irregeleitetes Nationalgefühl führen können, verdeutlicht die Ausstellung in ebenso akribischer wie bewegender Weise.

Info Zur Geschichte der Ausstellung Die Plakatausstellung „Juden in Illingen“ wurde 1989 von einer Schülergruppe des Illtalgymnasiums Illingen gemeinsam mit dem damaligen Direktor und Heimatforscher Robert Kirsch erarbeitet. Heute ist sie im Besitz des Heimatmuseums Wemmetsweiler. Als Leihgabe an den ASB Illingen kann die Dokumentation noch bis Ende Januar 2023 sonntags von 15 bis 18 Uhr oder nach vorheriger Vereinbarung besichtigt werden.

Mit Betroffenheit entnahmen die Alex-Deutsch-Schüler der Jahrgangsstufen fünf bis acht den letzten der rund 30 Plakatexponate, wie Hass, Neid und Hetze die jüdische Gemeinde in Illingen innerhalb kurzer Zeit gänzlich zerstörten und die nationalsozialistischen Gewaltherrscher am Ende nicht einmal vor der Deportation, Misshandlung und Ermordung von Kindern zurückschreckten.

Mit vor Ort weilte auch Martin Schneider vom Heimatmuseum Wemmetsweiler, der als profunder Kenner des regionalen jüdischen Lebens neben den begleitenden Lehrern Christian Eisenla und Erich Hoffmann auf anfallende Fragen in aller Anschaulichkeit antworten konnte. Gestärkt durch heißen Kakao und belegte Brötchen machte sich der Besuch zusammen mit Inge Fuhr vom ASB auf den Weg durch den winterlichen Ortskern, vorbei an herrlichen Zeugnissen jüdischer Architektur und vorbei an den „Stolpersteinen“ mit den eingravierten Biografien der Vertriebenen und sehr oft in Konzentrationslagern ermordeten Bewohnern.