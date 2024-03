Ausstellung in Illingen Bilder von Menschen und Tieren

Spät griff sie zu Pinsel und Palette, aber sie tat es immerhin und gottseidank, denn bekanntlich ist es nie zu spät. Die Rede ist von der Illinger Malerin Elisabeth Zewe, deren allererste Ausstellung am Sonntag in den Räumen des Arbeiter Samariter Bundes (ASB) in Illingen eröffnet wurde. Alle Freundinnen und Freunde der Kunst und von Elisabeth Zewe kamen und staunten nicht schlecht ob der Kunst, die ihnen geboten wurde, „Augenblicke“ lautet der Titel der Schau. Viele Augenblicke hat sie festgehalten.