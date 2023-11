Jobmesse in Illingen Auf der Suche nach dem Traumjob

Wer auf der Suche nach einem Ausbildungs- oder Praktikumsplatz ist, war auf der Ausbildungs- und Jobmesse in Illingen genau richtig. Die Werbeagentur Impulsaar organisiert solche Messen. Bei der aktuellen Tour machte der Veranstalter Station in der Illipse. Die teilnehmenden Firmen nutzten dabei neben den Gesprächsangeboten an regulären Messeständen auch virtuelle Möglichkeiten, um den Heranwachsenden Berufsbilder zu vermitteln. Das alles fand in lockerer Atmosphäre statt. Es wurden Getränke und kleine Häppchen gereicht. Eine kleine Auszeit konnten sich die Gäste der Ausstellung an Tischkickern gönnen.