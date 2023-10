2. Ringer-Bundesliga Hüttigweiler Ringer unterliegen in Essen

Hüttigweiler · Die Zweitliga-Ringer des ASV Hüttigweiler mussten am Samstag im Kampf um den Klassenverbleib einen Dämpfer hinnehmen, sie unterlagen beim Tabellenvierten TV Essen-Dellwig mit 12:23. Die Niederlage fiel nicht ganz so schwer ins Gewicht, weil Schlusslicht RC CWS Düren-Merken seinen Kampf am Samstag beim AC Heusweiler ebenfalls verlor (4:32).

24.10.2023, 16:18 Uhr

Ohne Leistungsträger Eugenin Mihalcean hatte der ASV Hüttigweiler in Essen einen schweren Stand. Foto: imago images / Kadir Caliskan/imago sport

Von Stefan Holzhauser

In der Liga mit ihren acht Mannschaften steigt nur der Tabellenletzte ab. Nach sechs der 14 Kampftage hat der Liga-Sechste Hüttigweiler mit vier Punkten weiterhin drei Zähler Vorsprung auf Düren-Merken.