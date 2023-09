Ringen Schwere Saison, schnelles Wiedersehen

Nach einer langen Pause von mehr als neun Monaten steigen die Ringer des ASV Hüttigweiler in der 2. Bundesliga Nord wieder auf die Matte. Zum Saisonauftakt stehen für den ASV zwei Auswärtskämpfe auf dem Programm. An diesem Samstag um 19.30 Uhr steigt der ASV Hüttigweiler mit dem Duell bei den Wrestling Tigers Rhein-Nahe in Bad Kreuznach in die Runde ein. Am kommenden Dienstag steht das Saar-Derby auf dem Programm, wenn der ASV Hüttigweiler ab 15 Uhr beim KV Riegelsberg auf die Matte geht.