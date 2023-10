2. Ringer-Bundesliga Der 16-Jährige kämpft wie ein Routinier

Mit dieser Ausbeute konnten die Zweitliga-Ringer des ASV Hüttigweiler gut leben: Die Mannschaft von Trainer Christoph Gall gewann am Samstag beim TSV Gailbach knapp mit 16:13. Am Sonntag verlor der ASV dann zwar in der heimischen Illtalhalle das Saar-Derby gegen Spitzenreiter AC Heusweiler mit 6:21. Doch wichtiger war der Kampf einen Tag zuvor in dem Stadtteil von Aschaffenburg.