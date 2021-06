Ringen : Von der Pampersliga bis in die Bundesliga

In Sachen Nachwuchsarbeit macht dem ASV niemand etwas vor. Foto: Mirko Reuther

Hüttigweiler Das „Grüne Band“ für außerordentliche Nachwuchsarbeit hat der ASV Hüttigweiler schon. Jetzt ist der Verein auch für den Deutschen Engagementpreis nominiert. Die Bundesliga-Ringer des Vereins starten derweil am 4. September in die neue Saison.

(sho) Am Samstag, 4. September, soll für die Ringer des ASV Hüttigweiler die neue Saison in der Bundesliga Südwest beginnen. Dann gastieren die Saarländer um 19.30 Uhr beim ASV Urloffen. Anschließend geht es Schlag auf Schlag. Bereits einen Tag später ist der ASV um 15 Uhr Gastgeber der RKG Freiburg 2000. Anschließend stehen drei Saar-Derbys gegen den AC Heusweiler, den KSV Köllerbach und den KV 03 Riegelsberg auf dem Programm. Außerdem messen sich die Hüttigweiler noch mit dem TuS Adelhausen aus Thüringen.

Der ASV definiert sich allerdings bei weitem nicht nur über seine Paraderinger im deutschen Oberhaus. Auch in der „Breite“ läuft es richtig rund. Der Verein ist Träger des „Grünen Bands des Sports“, das ihm der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) für seine außerordentliche Nachwuchsarbeit im Rahmen der Talentsichtung und Talentförderung verliehen hat. Und vielleicht dürfen sich die Hüttigweiler bald über eine weitere besondere Ehrung freuen. Denn vor kurzem erhielt der ASV erneut erfreuliche Post: Der Verein ist für den Deutschen Engagementpreis 2021 nominiert worden.

Info Der Deutsche Engagementpreis Die Auszeichnung ist der Dachpreis für bürgerschaftliches Engagement in Deutschland. Von den in Deutschland ausgeschriebenen rund 700 Wettbewerben für freiwilliges Engagement können die Preisträger für den Engagementspreis nominiert werden. Ziel ist es, die Anerkennungskultur für Deutschland zu stärken und Menschen für freiwilliges Engagement zu begeistern. Initiator des seit 2009 vergebenen Preises ist das Bündnis für Gemeinnützigkeit – ein Zusammenschluss von Organisatoren des Dritten Sektors sowie von Experten und Wissenschaftlern in Deutschland.

„Es ist klasse, dass unser Engagement auch über den Verein hinaus erkannt wird. Die Freude über diese Nominierung ist riesengroß. Nun wäre es das berühmte ‚i-Tüpfelchen’, auch noch erfolgreich abzuschneiden“, sagt der Vereinsvorsitzende Frank Reinshagen.

Die Preisverleihung findet am 2. Dezember in Berlin statt. Die Sieger in den fünf Kategorien „Chancen schaffen“, „Leben bewahren“, „Generationen verbinden“, „Grenzen überwinden“ und „Demokratie stärken“ werden mit je 5000 Euro belohnt. Im Hinblick auf den mit 10 000 Euro dotierten Publikumspreises findet im Herbst 2021 unter www.deutscher-engagementpreis.de eine Bürgerbefragung statt.

Der ASV Hüttigweiler macht sich seit Jahrzehnten in Sachen Jugendarbeit und Talentförderung im Ringen stark. 2019 wurden gleich fünf Nachwuchssportler des Vereins Deutscher Jugend- oder Juniorenmeister. Genau diese jungen Sportler bilden heute den Kern der Bundesliga-Mannschaft. „Wir sind eine richtige Ringerfamilie. Nicht umsonst gibt es bei uns den Slogan ‚Von der Pampers- bis in die Bundesliga’. Unsere Sportler können von Anfang an eine bis in den Leistungsbereich hinein ausgelegte Karriere starten – wenn sie das so wollen“, erklärt Reinshagen.

Eine wichtige Rolle nehmen die Eltern der Kinder ein, die nach und nach in den Verein hineinwachsen. Dieses Engagement gehe weit über eine „normale“ Unterstützung ihres Nachwuchses hinaus. „Wenn wir beispielsweise einen Bundesligakampf haben, helfen diese Eltern und ihre Kinder mit, wo es nur geht. Wir als Verein sind nur so stark, weil der Zusammenhalt so groß ist“, schwärmt Reinshagen.