Ringen Daheim gelingt dem ASV der Durchbruch

Zum ersten Mal in dieser Saison durften die Ringer des ASV Hüttigweiler am Samstag in der heimischen Illtalhalle auf die Matte steigen. Und bei der Heimpremiere in der 2. Liga Nord gelang den ASV nach zwei Auswärtsniederlagen zum Auftakt endlich der erste Saisonsieg. Und dieser fiel turmhoch aus. Gegen Schlusslicht RC CWS Düren-Merken gewann Hüttigweiler mit 27:3. Der Durchbruch daheim war geschafft.