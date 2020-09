Ringen : „Es geht darum, Ringen am Leben zu halten“

Der Moldauer Denis Balaur (rotes Trikot) ist der einzige Ausländer, der in der anstehenden Saison für den ASV Hüttigweiler auf die Matte geht. Am Samstag empfängt Hüttigweiler zum Bundesliga-Auftakt den KV Riegelsberg. An den Gegner hat Balaur guter Erinnerungen. Letzte Saison gewann er gegen KV-Ringer Robin Paulus (unser Foto) mit 16:0. Foto: Bennos Weiskircher/Benno Weiskircher

HÜTTIGWEILER Für die Bundesliga-Ringer vom ASV Hüttigweiler startet die Saison am Samstag in der neu gebauten Illtalhalle mit dem Saar-Derby gegen Riegelsberg. Die „Corona-Saison“ wird keine direkten sportlichen Konsequenzen haben, ist für den Sport und die Vereine aber dennoch ungemein wichtig.

In der DRB-Bundesliga Südwest wird ab diesem Samstag wieder gerungen. Dann kommt es um 19.30 Uhr in der nach drei Jahren Bauzeit fertiggestellten Illtalhalle zwischen dem ASV Hüttigweiler und dem KV Riegelsberg zum Auftakt gleich zu einem interessanten Saar-Derby. Zeitgleich empfängt auch der ASV Urloffen den KSV Köllerbach.

Beim ASV seien Pro und Contra, in dieser Runde überhaupt an den Start zu gehen, deshalb lange diskutiert und abgewogen worden. „Letztlich haben wir uns dafür entschieden – im Vergleich zu manchen anderen Vereinen. Allerdings – sag‘ ich jetzt mal – ist dies mit Abstrichen geschehen“, sagt Gall.

In der vergangenen Saison hatte der ASV hinter dem KSV Köllerbach, dem TuS Adelhausen sowie der RKG Freiburg 2000 „einen starken vierten Tabellenplatz“ belegt. Dass man sich erneut in der oberen Tabellenhälfte einordnen konnte, sei für den Verein ein großer Erfolg, sagt Gall. In der nun beginnenden Saison wird die sportliche Platzierung aber keine Bedeutung haben. „Es wird keinen Absteiger und keine Einteilung für die 2. Liga geben. Die wird nun erst in zwei Jahren eingeführt. Auch das ist wegen Corona verschoben worden“, erklärt der ASV-Trainer.