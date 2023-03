Bürgermeister von Illingen warnt Illegal bei Facebook und Instagram – müssen Saar-Behörden ihre Kanäle bald abschalten?

Und gerade er, der Rathauschef in Illingen (Landkreis Neunkirchen), spricht jetzt von einem „Social-Media-Alarm“. Denn er befürchtet, dass womöglich alle öffentliche Facebook- und Instagram-Seiten abgeschaltet werden müssen. Das schreibt der parteilose König in einer Mitteilung am Sonntag, 26. März.