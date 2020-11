Bauschuttdeponie Illingen : Abgesagte Info-Veranstaltung heizt Diskussion an

Steinertshaus Pläne für Deponie-Erweiterung in Illingen/Steinertshaus stoßen bei Anliegern auf Ablehnung.

Kurz vor dem erneuten Lockdown wegen der steigenden Zahl von Covid-19-Fällen ist in Illingen eine Bürgerinformationsveranstaltung kurzfristig abgesagt worden. Am 21. Oktober hätten Interessierte in der Illipse mehr über die „Erweiterung der vorhandenen Bauschuttdeponie in Richtung Industrie- und Gewerbegebiet Saarbrücker Kreuz“ erfahren sollen. In der Einladung hieß es außerdem, dass die Firma Illtal Baustoff Recycling GmbH derzeit plane, die in Illingen-Steinertshaus vorhandene Bauschuttdeponie in einem dritten Bauabschnitt in Richtung des Industrie- und Gewerbegebietes Saarbrücker Kreuz zu erweitern.