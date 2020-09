Ortsrat : Bald Spatenstich für Brauturm-Terrasse

Illingen Außerdem ging es im Ortsrat Illingen um neuen Wohnraum in der Hansenstraße.

Einstimmig stimmten die Ratsmitglieder in der vergangenen Sitzung des Ortsrates Illingen dem Bebauungsplanverfahren „Wohnbebauung Hansenstraße und Ortsmitte VII, Teilbereich Verbindungsstraße“ zu. Demnach soll im Innenbereich des Ortsteils Illingen durch Nachverdichtung einer untergenutzten Fläche zwischen der Ritterstraße, der Götzwiesstraße und der Hansenstraße neuer Wohnraum für sieben Einfamilienhäuser geschaffen werden. Das Gebiet umfasst eine Fläche von 5690 Quadratmeter. Bereits im April hatte der Gemeinderat die Aufstellung und öffentliche Auslegung für den Bebauungsplan Ortsmitte Illingen VII, Verbindungsstraße zwischen Poststraße und Braugasse, beschlossen. In der Sitzung ging es lediglich um kleinere Abänderungen, die aber einer erneuten Auslegung bedurften.

Infolge der Corona-Pandemie und der ansteigenden Infektionszahlen beschlossen die Ortsratsmitglieder einstimmig, in diesem Jahr keinen Seniorentag durchzuführen. Auch die Veranstaltung „Illingens Beste“ findet nicht statt. „Das Risiko ist einfach zu groß, um sich anzustecken. Gerade bei den Senioren wäre es unverantwortlich, sie einer solchen unnötigen Gefahr auszusetzen“, begründete Ortsvorsteher Wolfgang Scholl. Einigkeit herrschte darin, diese Veranstaltungen im kommenden Jahr nachzufeiern, falls das dann möglich sein wird. Scholl informierte über den Beginn einiger Baumaßnahmen: So sollen die Bauarbeiten an der Verbindungsstraße Poststraße-Braugasse beginnen. Spatenstich für die Baumaßnahmen Brauturm-Terrasse soll Anfang November sein. Sobald die Gennweiler Straße wieder für den öffentlichen Verkehr freigegeben wird, soll die Brücke in der Dorfstraße abgerissen werden. Dies sei dringend erforderlich, da die Brücke erhebliche Schäden aufweise, so Scholl.