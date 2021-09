Konzert in der Illipse Illingen : „Vitamin M“ wie Musik belebt Zuhörer

Musikalische Genüsse bescherte Andreas Nagel mit seiner Band und zwei charmanten Sängerinnen. Foto: Boewen-Dörr

Illingen Mit ihrem Konzert in der Illipse in Illingen erinnerten Andreas Nagel und Band an „Pop-Giganten“ der vergangenen Jahrzehnte.