SPD in allen sechs Ortsteilen chancenlos Analyse der Wahl in Illingen: Ein klares Votum auf ganzer Linie

Als am Sonntagabend die ersten Ergebnisse aus den Illinger Wahllokalen vorlagen und im Ratssaal auf der Leinwand erschienen, lag der schwarze Balken weit vor dem roten. Was zunächst noch von der CDU mit verhaltenem Applaus goutiert und von der SPD mit „Das sagt noch nichts“ runtergespielt wurde, war aber bereits ein mehr als deutlicher Gradmesser für den weiteren Verlauf der Auszählung. Und wie sich später herausstellte, sollte die in einem Debakel für die SPD und in einem Triumph für die CDU enden.