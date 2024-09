Illingen Neugierig bleiben und Neues tun hält jung

Als ganz wichtig stufte er die Ernährung ein. „Man muss darauf achten, was man einkauft und dass man Proteine zu sich nimmt.“ Margaret Heckel hat schon mehrere Bücher geschrieben: „Midlife Boomer: warum es nie spannender war, älter zu werden“ und „Aus Erfahrung gut – wie Ältere die Arbeitswelt erneuern.“ Neu auf dem Markt ist „Der Weg in den Unruhestand. 44 Jobideen für eine entspannte zweite Lebenshälfte.“ In ihrem neuesten Werk stellt sie Menschen vor, die in der zweiten Lebenshälfte was Neues gemacht haben. Die Chancen, noch mal einzusteigen, hätten sich durch den demografischen Wandel verbessert. Sie verriet, wie ein Jobwechsel auch im höheren Alter noch funktioniert und wie die Rente und die Arbeit optimal miteinander kombiniert werden können.