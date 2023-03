Theater in Illingen Das Kamel tanzt gerne Cha-Cha-Cha

Zwei ausverkaufte Veranstaltungen in der Illipse beim Musicalprojekt „Aladin und die Wunderlampe“, das der Chor Ill Coretto in Kooperation mit dem Kinder- und Jugendchor aus Urexweiler aufführte – ein Riesenkompliment für die drei Damen, die dieses Projekt ermöglichten: Petra Lermen, Adelheid Recktenwald und Chorleiterin Mirijam Franke. „Sie sorgen dafür, dass die Kultur in Illingen Bestand hat“, lobte Bürgermeister Armin König die Initiative und die Arbeit des Trios. Er gratulierte zum 30-jährigen Bestehen des Chores, der anfänglich als Illinger Burgspatzen bekannt gewesen sei. Er wünschte sich, dass nach 30 Jahren die Kinder der jetzigen Sänger im Publikum sitzen und die Darbietungen ihrer Kinder auf der Bühne verfolgen.