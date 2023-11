Konzert in Uchtelfangen Festliche Geigen- und Pianoklänge zum Advent

Uchtelfangen · Der Geiger Markus Lein spielt gemeinsam mit dem georgischen Pianisten und Organisten Grigori Meschwelischwili, der lange Zeit als Korrepetitor am Saarländischen Staatstheater wirkte, ein festliches Adventskonzert in der St. Josef Kirche in Uchtelfangen: am Sonntag, 3. Dezember, um 17 Uhr.

29.11.2023 , 15:04 Uhr

Markus Lein (Geige) und Grigori Meschwelischwili (Piano) gastieren in Uchtelfangen. Foto: M. Lein