Verkehrsbehinderungen und Umleitung : A1 bleibt bis Pfingstmontag zwischen Illingen und Eppelborn dicht

Illingen Wegen Bauarbeiten an einer Brücke muss der komplette Verkehr umgeleitet werden. Dies gilt in beide Richtungen.

Die Autobahn 1 wird bis einschließlich Pfingstmontag, 10. Juni, in beide Richtungen gekappt. Zwischen den Anschlussstellen Illingen und Eppelborn geht ab Donnerstag (6. Juni), 9 Uhr, nichts mehr. Grund dafür sind nach Angaben eines Sprechers des Landesbetriebs für Straßenbau (LfS) in Neunkirchen in dem betroffenen Abschnitt Bauarbeiten an der Illtalbrücke.