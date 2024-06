Schon ein Kindheitstraum Frösche und Kröten liegen ihm am Herzen

Das konnte, das durfte nicht so bleiben, und so gründete Helmut Jochem 1975 im Jugendzentrum Illingen die Naturschutzjugendgruppe „Grüne Helfer“. 1980 beginnt Jochem seine Arbeit mit und für die vom Aussterben bedrohte Gelbbauchunke. In seinem Garten, „der nicht verwildert, wie böse Zungen immer wieder behaupten, sondern naturnah ist“, erschafft der Illinger Umweltaktivist ein Biotop auf ein paar hundert Quadratmetern, in dem neben vielen anderen bedrohten Tierarten, vor allem die Gelbbauchunke gedeiht. So sehr, dass 50 Tiere Jahre später nach Püttlingen übersendet werden mussten.