21-Jährige bei Unfall auf der A1 schwer verletzt

Die Frau aus Trier war mit ihrem Auto auf der A 1 aus Richtung Saarbrücken her kommend in Richtung Trier unterwegs. Vor der Anschlussstelle Eppelborn kam die Fahrerin beim Durchfahren einer dortigen langgezogenen Linkskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den dortigen Grünstreifen. Beim Versuch Gegenzulenken geriet das Auto ins Schleudern und schleuderte im Anschluss nochmals in die rechtsseitige Böschung, wo der PKW an einem Verkehrspfosten schließlich umkippte und auf dem Dach in Endlage kam.