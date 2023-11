Die Ringer des ASV Hüttigweiler haben in der 2. Bundesliga Nord das Saar-Derby verloren. Die Mannschaft von Trainer Christoph Gall unterlag am Samstag in der heimischen Illtalhalle vor knapp 400 Zuschauern dem Tabellenzweiten KV Riegelsberg mit 11:16. Beide Mannschaften kamen zu jeweils fünf Siegen.